Садовод со стажем рассказал про основные моменты ухода за садовой земляникой

Посадите клубнику на ровном участке земли, удаленном от холодных ветров и сквозняка. Однако это место должно быть обеспечено постоянным притоком свежего воздуха.

Для вызревания вкусных и сочных ягод необходимо много солнечного света. Клубника не должна расти в тени или полутени, иначе она будет мелкая, кислая и безвкусная.

Почву перед посадкой лучше обеззаразить Также надо внести необходимые удобрения для придания земле легкости и повышения плодородия.

Клубника будет хорошо расти на торфяных субстратах при внесении речного песка, перлита, биогумуса. Дезинфицируем землю марганцовкой или фунгицидом.

Поливаем клубнику не реже одного раза в неделю. Но если осадков совсем нет и стоит сухая погода, можно чаще. Наоборот, при обильных и частых дождях можно делать поливы реже.

Удобрять грядки с клубникой надо компостом, перегноем, минеральными подкормками. Первый раз вносим дополнительное питание весной.

При этом хорошо рыхлим землю, убираем с куста все лишние листики - больные и засохшие.