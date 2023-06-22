Садовод со стажем рассказал про основные моменты ухода за садовой земляникой

19:25 2023-06-22

Поклонников у садовой земляники, которую многие привыкли называть клубникой, очень много. Эта любимейшая ягода растет почти на каждом участке. Однако не все новички знают, как организовать правильный уход за ней.

Посадите клубнику на ровном участке земли, удаленном от холодных ветров и сквозняка. Однако это место должно быть обеспечено постоянным притоком свежего воздуха.

Для вызревания вкусных и сочных ягод необходимо много солнечного света. Клубника не должна расти в тени или полутени, иначе она будет мелкая, кислая и безвкусная.

Почву перед посадкой лучше обеззаразить Также надо внести необходимые удобрения для придания земле легкости и повышения плодородия.

Клубника будет хорошо расти на торфяных субстратах при внесении речного песка, перлита, биогумуса. Дезинфицируем землю марганцовкой или фунгицидом.

Поливаем клубнику не реже одного раза в неделю. Но если осадков совсем нет и стоит сухая погода, можно чаще. Наоборот, при обильных и частых дождях можно делать поливы реже.

Удобрять грядки с клубникой надо компостом, перегноем, минеральными подкормками. Первый раз вносим дополнительное питание весной.

При этом хорошо рыхлим землю, убираем с куста все лишние листики - больные и засохшие.

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