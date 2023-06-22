Садовый эксперт рассказал, зачем оберегать растения в саду от бабочек: некоторые совсем не безопасны

Изящные красавицы, легко порхающие с цветка на цветок, могут представлять угрозу для огорода.

Сами бабочки саду не вредят никак. Но они откладывают яйца, из которых выйдут гусеницы, которые будут поедать зелень растений.

Иногда такие пиршества приводят к очень печальным последствиям - почти полной потере урожая.

Растения слабеют, вянут, не могут нормально развиваться, перестают плодоносить.

Наибольшую опасность гусеницы представляют для молодых растений. Они очень чувствительны к любым повреждениям, быстро чахнут, потому что сами еще не набрались достаточно сил.

Бабочкам нравятся не все растения. Они выберут себе несколько "жертв" и будут ими лакомиться, выводя там потомство.

Так они могут погубить или сильно испортить целую группу огородных культур. Часто бабочек привлекают редкие или очень ценные растения.

Тогда их обязательно нужно защитить от насекомых, вплоть до создания физического барьера в виде защитной сетки.