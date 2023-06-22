Дачный эксперт рассказал, зачем обрезать смородину после сбора урожая

После обрезки лучше растут новые веточки и побеги, повышается в целом продуктивность растения.

Убирая старые ненужные, отмирающие или больные побеги, мы освобождаем место для роста новых - молодых, здоровых, сильных побегов.

Обрезка дает возможность улучшить прохождение воздуха и света сквозь крону. Уменьшается риск развития грибковых заболеваний.

Если мы раскроем сердцевину куста, воздух и свет смогут легко добираться до всех частей растения. От этого лучше растет листва, повышается плодоношение.

Обрезка помогает формировать подходящие размер и форму кусту, после чего уход за растением, а также сбор урожая делаются более удобными и легкими.

Свет будет более равномерно распределяться по веткам, улучшая их рост.

Когда мы удаляем ненужные ветки, больше питательных веществ идет на созревание ягод, они будут слаще, крупнее.

Уничтожение старых и больных веток не дает распространяться вредителям и болезням. А сам кустарник становится более доступным для профилактического осмотра и ухода.