Знающий садовод объяснил, почему виноград на даче не вырастает сладким

Первым делом определитесь с сортом. Если вам нужен сладкий виноград, покупайте именно такие виды, которые отличаются сахаристым урожаем.

Если вам интересен виноград для изготовления вина, тогда кислые сорта будут весьма кстати.

Кислые ягоды у винограда могут быть, если вы не вовремя собрали урожай. Дайте ягодам хорошо созреть, возможно, тогда они будут более сладкими.

Если виноград растет в затенении и недополучает солнечного света, урожай он даст с кислинкой. Обеспечьте растению больше солнца, тогда и сладости будет больше в ягодах.

Когда лозы растут на бедных почвах, они дают скудный кислый урожай. Обязательно подкармливайте растения, чтобы они ни в чем не нуждались.

Проблемы с поливом тоже влияют на сладость плодов. Избыточный полив, как и пересохшая земля, одинаково плохо отражаются на качестве ягод.

Еще одна проблема - заражение вредителями и болезнями. В итоге растение слабеет, чахнет и может вовсе оставить вас без урожая.

Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов погодные условия. Любые капризы природы негативно отражаются на вкусе винограда.