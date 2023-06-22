Как обрезать гортензию, чтобы она цвела пышно и объемно: простая инструкция

Подходящее время для этого наступает, когда температура воздуха поднимается выше нулевой отметки.

Обрезку необходимо провести до начала сокодвижения, чтобы не погубить растение, поэтому не стоит дожидаться тепла.

При обрезке удаляют высохшие и сломанные побеги, а также ветки, на которых есть следы заболеваний.

Побеги обрезаются как можно ближе к стволу, чтобы не оставалось пеньков. Ранней весной гортензию нужно подкормить азофоской для пробуждения.

До середины лета необходимо внести суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат калия, а во время роста побегов – мочевину.