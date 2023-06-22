Древесная щепа полностью избавит от сорняков в проходах между грядками

Есть простое и натуральное средство, которое может надолго избавить от этой нудной и кропотливой работы.

Если посыпать проходы между грядками древесной щепой, на дорожках не будет ни сорняков, ни грязи, неизбежной при перекопке.

Такое действие дает двойную пользу. Помимо борьбы с сорняками, щепа работает как мульчирующий материал.

Благодаря ей, в земле дольше задерживается влага после полива или дождя, а также в грунт поступают полезные вещества.