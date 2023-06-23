Зубная паста защитит капусту от вредителей, а томаты – от фитофторы

Для обработки капустных грядок нужно растворить 60 мл зубной пасты в воде и опрыскать капусту.

Другой вариант – смешать зубной порошок с молотым перцем чили и табаком, после чего опудрить посадки и ряды между ними.

Для борьбы с фитофторой томатов в ведре воды нужно развести тюбик зубной пасты, перемешать, обработать растения и почву под ними.

Зубная паста может восполнить дефицит фтора и кальция у растений. Для этого несколько ложек пасты разводят в литре воды и поливают растения.