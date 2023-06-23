Розы уживаются только с одним хвойным деревом

Розы красивы сами по себе, но в соседстве с хвойными деревьями смотрятся еще лучше. Только вот незадача: нежный цветок не развивается рядом с хвойниками из-за строения их корневой системы, которая заглушает розы.

Но есть исключение из этого правила. С розами все-таки "дружит" одно хвойное растение - туя западная.

Их можно посадить рядом. Туя не будет мешать розам, если не давать ей разрастаться вширь, чтобы она не заслонила собой цветы.

Высаживать тую рядом с розой можно не сразу. Цветок должен несколько лет расти один, чтобы его корни укрепились.

Исключением являются почвопокровные сорта роз и карликовые туи - их можно высаживать на клумбу одновременно.

А чтобы растения не мешали друг другу, между ними необходимо оставлять расстояние в 1,5 метра.