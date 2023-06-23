Всего один куст бузины выгонит с участка всех комаров и слепней

Растение относится к категории умеренно-ядовитых и успешно отпугивает многих летающих насекомых.

Если посадить бузину недалеко от грядок, можно будет избавиться от кротов без дополнительных усилий.

Цветы и ягоды бузины заготавливают и используют в лекарственных целях, они обладают целебными свойствами.

К тому же растение привлекательно выглядит, широко используется в ландшафтном дизайне и украшает участок.