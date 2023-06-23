У помидоров побелели верхушки: срочные меры для спасения урожая

Бороться с такой болезнью бесполезно. Остается только удалить пораженные кусты с корнями и сжечь их, чтобы они не заразили другие растения.

Но белый цвет верхушек может быть связан и с другими причинами, например, хлорозом томатов.

В этом случае необходимо обработать растения составами, содержащими цинк: суперфосфатом с цинком, оксидом цинка, цинковым купоросом.

Если верхушки помидоров белеют из-за кальциевого хлороза, стоит воспользоваться древесной золой, измельченной яичной скорлупой или гашеной известью.

Еще одна причина такого явления заключается в плохом поступлении питательных веществ в корневую систему. Такое случается, когда пересыхает почва, поэтому нужно наладить регулярный полив.