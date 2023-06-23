Чтобы томаты не жировали: какие надо принять меры, если культура стала толстеть

После того, как томаты "переехали" на грядку, они в течение декады перестают расти. Но после могут не просто рвануть в развитии, а - развить главный и другие стебли, а также листья так, что они станут очень толстыми.

Такое явление называют жированием. Еще один его признак - малое образование цветков. Иногда цветки могут быть, но плоды не образуются. Проще говоря, жирование - это излишнее развитие вегетативной части.

Чаще всего таким образом растение реагирует на избыток азота в почве. Потому первое, что надо сделать, чтобы купировать жирование - вымыть азот из грунта. Для этого под каждый куст надо влить по 10 л воды.

Еще один вариант - отрезать 2-3 листа у земли. Это также убережет томаты от различных заболеваний. Кроме того, можно применить метод удаления больших пасынков.

Обычно убираются пасынки, которые достигли в длину 5-7 см. Но у зажиревших томатов надо дождаться, чтобы пасынки доросли до 20-25 см, а потом срезать за раз. В результате культура получит огромный стресс, и «решит», что пора переходить на плодоношение.

Еще один способ избавиться от жирования – это подсушить томаты. Проще говоря, долгий период времени не поливать. Иногда данный период может продлиться 3 недели и дольше.

Но перед большой просушкой растение (если оно цветущее), необходимо обработать препаратами «Завязь», «Томатон», «Бутон», «Борогумом». Такая мера сохранит цветы, чтобы не осыпались.