Страховка от вредителей: как помочь кабачкам избавиться от гусеницы, бахчевой тли и слизней

Из вредителей кабачкам часто угрожает совка (гусеницы) и бахчевая тля. Во избежание таких "гостей", грядки надо регулярно пропалывать, удалять пораженные листья.

А еще - опрыскать кусты растительными инсектицидами - например, отваром горького перца. Как его приготовить?

Для этого надо 100 гр. мелко нарезанных стручков горького перца залить 1л воды и кипятить под крышкой. Потом настоять трое суток.

Затем перец в воде надо растереть (чтобы не обжечься, надеть резиновые перчатки), отжать. Концентрат хранить в холодильнике. Перед использованием средство надо развести с водой в соотношении 1:10.

Нередко кабачки атакуют и слизни. В борьбе с ними помогут зубной порошок или суперфосфат, которыми надо присыпать грунт вокруг кустов кабачков. Можно также применить технологию ловушек - скажем, разбросать мокрые тряпки, под которыми соберутся слизни. Останется только поутру их собрать и уничтожить.