У огурца побелели листья: что пошло не так, какие меры надо принять

Белый налет на листьях огурца - свидетельство того, что культуру поразила мучнистая роса. Причем это может случиться как в теплице, так и в условиях открытого грунта.

При первых признаках данного заболевания надо безотлагательно опрыскать листья (с обоих сторон) процеженным раствором коровяка. Чтобы его приготовить, надо 1 л жидкого коровяка и 1 ст.л. мочевины развести в 10 л воды).

Еще один эффективный вариант борьбы с инфекцией - опыление огурцов молотой серой. Делать это надо в солнечную погоду.

Очень эффективна от мучнистой росы обработка молочной сывороткой. Для этого 1,5 л развести в 10 л воды, добавить 1 ч.л. йода. Опрыскать 2-3 раза, с интервалом в пару дней.

В дело можно пустить и осот полевой. Чтобы приготовить действенный настой, надо 300 гр. свежих измельченных стеблей этой травы залить 1 л воды и настаивать 8 часов. Опрыскать 3-4 раза через интервалы в 4-5 дней.