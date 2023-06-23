Быстрый компост: что туда заложить для эффективности и как ускорить созревание

Заготовкой компоста занимаются все дачники, что вполне объяснимо. Практически из ничего можно приготовить эффективное экологичное удобрение. Главное, чтобы все было сделано правильно и было на пользу растениям и человеку.

Что можно закладывать в компост? Растительные отходы с кухни, чайную заварку, спитой кофе, опилки, сено, солому, тонкие измельченные ветки деревьев, кору и корни растений, сорняки, прошлогодние листья и так далее.

Нельзя закладывать в компост отходы животного происхождения, включая кости животных. Также не стоит бросать туда корневищные сорняки, свежий навоз, больные растения, пластик, резину и так далее.

Минеральные удобрения в компост, как правило, не добавляют. Но органические полезны. К примеру, коровяк - он ускорит созревание компоста, а также подпитает его полезными веществами. Можно использовать для таких целей и птичий помет, который способен заменить сульфат аммония.

Чтобы компост созрел быстрее, каждый его слой следует просыпать аммиачной селитрой либо гашеной известью (350г или 500г соответственно на 1 кубический метр).

Как вариант - можно применить специальные препараты, которые содержат грибковые споры и бактерии (Байкал ЭМ-1 и другие). Но, в принципе, компост и так содержит нужные микроорганизмы, потому порой достаточно пары добавленных туда лопат земли, чтобы разложение тоже пошло в ускоренном темпе.