Садовый участок зарастает мхом: способы борьбы с незваным гостем

Мох может поселиться везде: на крышах жилых и хозяйственных построек, на деревьях, кустарниках, дорожках, грядках. Бороться с ним на приусадебном участке сложно, но возможно.

Первым делом нужно выявить причину, по которой мох начал распространяться. Этому может способствовать слишком сильное затенение участка, высокая кислотность либо увлажненность земли, недостаток или излишек удобрений в почве.

Короткий и прямой мох свидетельствует о недостатке влаги и повышенной кислотности в земле. А если она излишне увлажнена, то мох будет стелиться по ней ковром.

Баланс чрезмерно закисленной почвы восстанавливается известью. На 50 кв. м участка понадобится 50 кг этого вещества.

Вносить известь в землю нужно во время перекопки. Достаточно провести эту процедуру раз в год, чтобы мох больше не появился.

Также можно обработать мох на участке Дихлорофеном. После обработки он почернеет, и его можно будет просто собрать, засеяв впоследствии это место травой.

Чтобы мох больше не появлялся, нужно делать грядки повыше, не слишком заливать и пересушивать газон, вовремя косить траву (оставляя ее в высоту 6 см).

Также нужно своевременно убирать строительный хлам и мусор, обрезать раскидистые ветви деревьев для лучшего освещения сада, понижать влажность почвы на огороде путем выкапывания канавок.

Эти и другие меры помогут не допустить активного разрастания мха на придомовой территории, в саду и огороде.