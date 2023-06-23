Поливать и окучивать: как ухаживать за картошкой в жару, чтобы не потерять урожай

Как подсчитали эксперты, каждый куст картофеля за сезон способен испарить в среднем около 60-70 л воды. Растение нуждается во влаге с периода бутонизации и до прекращения роста ботвы.

Как понять, что культура нуждается в поливе? Она об этом "подскажет" сама: бутоны начнут опадать, а ботва вянуть. Нижние листья желтеют и даже могут опасть.

Поливать растение следует рано утром - так оно потребит всю вылитую воду, и она не испарится на солнце. На каждый куст надо вылить 2-3 л воды. А на другой день после полива - подрыхлить.

Картофель также надо за лето надо окучить 3-4 раза. В первый раз - как только покажутся ростки в 8-9 см. Их надо присыпать землей с макушкой.

Второй раз окучить, когда ростки отрастут снова. В третий - когда достигнут высоту до 20 см, но окучить уже наполовину. Картофель за такую заботу отплатит хорошим урожаем.