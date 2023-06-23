Луковой мухи не будет: какие лайфхаки от дачников могут это гарантировать

Чтобы защитить луковые посадки от луковой мухи, к процессу лучше приступить с момента посадки. В частности, по всходам мульчировать грядку с луком торфом либо сухим полуперепревшим навозом.

В период лета вредителей необходимо опрыскать этот острый овощ соляным раствором. Для этого 1 ст.л растворить в 10 л воды - это норма на 6-7 луковиц. Если идут дожди, через неделю процедуру следует повторить.

Как вариант, можно применить сильно пахнущие настои - на основе табака, перца или горчицы. В период массовой яйцекладки луковой мухи поливать культуру лишь по необходимости, это позволит содержать верхний слой грунта подсушеным.

После уборки лука осенью перекопать грядку очень глубоко - не меньше, чем на 25 см.

На прежнее место лук следует высаживать не ранее, чем через 3-4 года. Оптимально совмещать его посадки с другими культурами - например, с морковью.