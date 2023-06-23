Огородный эксперт объяснил, почему каждый дачник должен заготавливать компост на участке

Компост полезен как для растений, так и для почвы. Разберемся во всем по порядку.
Компостное удобрение отличается медленным высвобождением ценных питательных элементов: калия, фосфора, азота и большого набора микроэлементов.
Растение постоянно насыщается полезными веществами, не испытывая дефицита питания.
Компост помогает почве долго сохранять влагу и питательные компоненты, создает оптимальный дренажный слой.
Органика в составе компоста благотворно влияет на текстуру почвы, делая ее рыхлой, рассыпчатой. Воздушная почва лучше пропускает влагу и кислород к корням, улучшая их рост и развитие.
В компосте много полезных микроорганизмов - бактерий, грибов, дождевых червей. Они расщепляют органику, делая ее более доступной для поглощения растениями.
Компост удерживает почву в увлажненном состоянии, предотвращает развитие эрозии.
Компостное удобрение экономит бюджет и избавляет вас от отходов, огородного растительного мусора, превращая все это в полезную подкормку.
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