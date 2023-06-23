Лучшие подкормки вишни в июле для богатого урожая крупных и сладких ягод

В июле в качестве удобрения для вишни можно использовать янтарную кислоту. Стоит она копейки, экологичности урожая не вредит, а эффект дает хороший.

Для приготовления подкормки 3 г янтарной кислоты нужно растворить в ведре воды и опрыскать дерево.

Летом вишне особенно нужны калий и фосфор, поэтому нужно опрыскивать деревья составами, содержащими эти элементы.

Плодородность вишни поможет повысить суперфосфат: две столовые ложки на ведро воды. Туда же нужно добавить стакан древесной золы и полить деревья.

Очень важно поливать вишню в июле. Если этого не делать, ягоды вырастут мелкими и кислыми. Под каждое дерево нужно выливать 3-6 ведер воды.