Хозяйственное мыло спасет огород от вредителей и болезней

Из мыла можно сделать состав, который быстро выгонит тлю с огорода. Для этого нужно натереть 100 г бруска и залить горячей водой.

Затем раствор остужают, переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают огурцы, капусту и прочие растения.

Для защиты огорода от мучнистой росы и других заболеваний нужно приготовить аналогичное средство, но еще добавить в него ложку кальцинированной соды.

Хозяйственное мыло можно добавлять в любые жидкие средства для огорода, например, в побелку для деревьев, чтобы она лучше держалась на коре.