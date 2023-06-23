Хозяйственное мыло спасет огород от вредителей и болезней

Из мыла можно сделать состав, который быстро выгонит тлю с огорода. Для этого нужно натереть 100 г бруска и залить горячей водой.
Затем раствор остужают, переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают огурцы, капусту и прочие растения.
Для защиты огорода от мучнистой росы и других заболеваний нужно приготовить аналогичное средство, но еще добавить в него ложку кальцинированной соды.
Хозяйственное мыло можно добавлять в любые жидкие средства для огорода, например, в побелку для деревьев, чтобы она лучше держалась на коре.
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