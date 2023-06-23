Куриный помет в гранулах: почему опытные дачники выбирают это удобрение

Продукт содержит фосфор, азот, кальций и другие полезные для растений вещества в сбалансированном виде, поэтому улучшает урожайность.
Осенью гранулированное удобрение вносят под перекопку почвы, рассыпая его по поверхности грядок.
Внесение помета в гранулах ранней весной улучшает питание растений. Подкормку можно использовать для ягодных кустарников и плодовых деревьев.
Такое удобрение подходит для большинства огородных растений: капусты, лука, бобовых, моркови, картофеля и других.
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