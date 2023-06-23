Куриный помет в гранулах: почему опытные дачники выбирают это удобрение

Знающий садовод раскрыл секреты улучшения тяжелой глинистой почвы на дачном участке

Как определить глинистую почву - это довольно просто. Проходя по ней, вы заметите, что земля липнет к подошве. Такой грунт очень плодородный, если немного его подкорректировать, то ему цены не будет на огороде.