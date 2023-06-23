Бывалый огородник поделился опытом выращивания брокколи на дачном участке

Вырастить этот вид капусты не так уж и сложно, следуйте инструкциям, выполняйте стандартные меры ухода, и обязательно будет хороший результат.

Брокколи не любит жару, ей легче дается холод. Она обожает прохладу и питательную почву. Высаживать растение надо по весне, тогда к лету уже будет урожай.

В жарком климате лучше растить сорта с ранним сроком созревания, чтобы капуста успела созреть до прихода сильной жары.

Высаживайте брокколи, когда уходят возвратные заморозки. Семена на рассаду высеваем примерно за 6-8 недель до этого срока.

Когда пройдет 4-6 недель, уже можно переносить рассаду в открытый грунт. Приготовьте грядку там, где всегда будет много света.

Почву формируем питательную и дренированную. Удобряем ее подкормками, содержащими азот. Повторяем процедуру несколько раз за сезон.

Не высаживайте растения слишком близко друг к другу, дайте им простор. После посадки хорошо полейте.

Когда идет период укоренения, сохраняйте почву в увлажненном виде, она не должна пересыхать ни на день. Через 3 недели после переноса в грунт, начинаем вносить удобрения.