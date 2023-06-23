Садовд со стажем рассказал главные моменты в процессе разведения голубики на даче

Рассказываем про основные меры ухода за этим достаточно капризным растением.

При выращивании голубики важно знать, что она любит много света. Посадите ее туда, где прямые солнечные лучи будут падать в изобилии.

Без света голубика не будет сладкой, крупной и сочной.

Желательно, чтобы рядом с кустами не росли высокие деревья, дающие тень. Также надо уберечь ягодник от сквозняков и холода.

Посадить голубику надо на отдалении от сада. Плодовые деревья будут составлять конкуренцию при потреблении воды и питания.

Голубика любит хорошо дренированную землю с высокой кислотностью.

Если рядом с местом посадки пролегают поверхностные грунтовые воды, это не страшно. Растение любит влагу и не боится переувлажнения.

Высадку надо наметить на осенний период, если у вы приобрели саженцы с открытыми корнями. У куста будет время для укоренения до начала периода вегетации.

Если у вас саженцы с закрытой корневой системой, высаживайте их в любое время.