Садовод со стажем рассказал про уход за неприхотливой абелией, которая украсит любой сад

Цветок не только красив, он еще и привлекает опылителей в сад, которым очень нравится абелия.

Посадите ее рано по весне или под осень. Как правило, растение не капризничает, хорошо переносит любые климатические условия.

Света абелии надо много, об этом следует позаботиться. Можно посадить и в легкой полутени, особенно, если растение обитает в жарком климате.

Почва нужна плодородная, дренированная, чуть подкисленная.

Поливайте цветок регулярно, чтобы было обильное цветение. Но если случится засуха, не беда. Абелия стойко ее перенесет.

В целом растению нужно 1-2 полива в неделю. Поливаем, когда почва уже хорошо пересушена.

Удобрять лучше компостом, внося его в грунт. Подходят также удобрения, которые медленно отдают свои питательные вещества. Срок внесения подкормок - ранняя весна.