Знающий садовод поделился опытом выращивания сладкого картофеля на своем участке

Рассказываем, как разводить на участке этот необычный овощ со сладковатым вкусом, напоминающий по виду картофель.

Посадить его можно, закопав клубень в земляной смеси наполовину. Постоянно поливаем, чтобы почва оставалась увлажненной.

Держим при комнатной температуре до образования почек, которые потом дадут ростки.

Батат, как правило, прорастает в марте. Если нужно получить ростки от магазинного клубня, то приступайте к выгонке черенков загодя.

Они будут прорастать очень медленно, есть риск, что и совсем не прорастут.

Поливать эту огородную культуру обильно нужно только в первом месяце после высаживания рассады.

Когда приходит вторая половина лета, батат вообще не поливаем. Ему хватит и одного полива в 10 лет!

Последний раз поливаем почву за 3 недели до сбора плодов.