Знающий садовод поделился опытом выращивания сладкого картофеля на своем участке

Рассказываем, как разводить на участке этот необычный овощ со сладковатым вкусом, напоминающий по виду картофель.
Посадить его можно, закопав клубень в земляной смеси наполовину. Постоянно поливаем, чтобы почва оставалась увлажненной.
Держим при комнатной температуре до образования почек, которые потом дадут ростки.
Батат, как правило, прорастает в марте. Если нужно получить ростки от магазинного клубня, то приступайте к выгонке черенков загодя.
Они будут прорастать очень медленно, есть риск, что и совсем не прорастут.
Поливать эту огородную культуру обильно нужно только в первом месяце после высаживания рассады.
Когда приходит вторая половина лета, батат вообще не поливаем. Ему хватит и одного полива в 10 лет!
Последний раз поливаем почву за 3 недели до сбора плодов.
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