Выращиваем хурму на даче: самые важные моменты ухода за деревом

Если вы любите сладкую, сочную хурму, попробуйте получить урожай этого экзотического растения на своем дачном участке. Это будет полезный опыт и интересный эксперимент.
Несложно догадаться, что это деревце любит много света и тепла, вам придется об этом позаботиться и выбрать самое подходящее место.
Например, на южной или юго-восточной части садового участка. Обязательно продумайте защиту от сквозняка и сильного ветра, хурма это плохо переносит.
Почву формируем дренированную, лучше суглинок. Песчаная и глинистая тоже могут подойти. Самый плохой вариант - низменность и заболоченное место.
Здесь всегда будет застой воды, корни будут гнить, растение погибнет.
Хурма нуждается в частом и обильном поливе. Однако затопления допускать нельзя. Летом поливаем больше и чаще. Обязательно опрыскиваем утром и вечером листики водой.
Нужно также установить возле растения емкости с водой. Когда собираетесь дать удобрение, пролейте почву перед подкормкой и после нее.
За уровнем влажности воздуха летом следим особенно.
Обрезку делаем раз в 2-3 года. Убирать много веток за раз не нужно. Удаляем один старый побег с южной стороны, молодые обрезаем на треть длины.
Так же поступаем через пару лет - и снова отжившую ветку убираем с южной стороны.
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