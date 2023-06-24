Цветовод со стажем объяснил, какие недочеты в уходе за пионами часто допускают дачники

Разбираемся вместе с экспертом, почему пионы начинают чахнуть и приобретают болезненный вид.

Одна из ошибок - слишком заглубленная посадка. Пионы сажают на глубину в 5 см, глазки (бутоны) должны располагаться немного ниже уровня поверхности земли.

Второй важный момент - это свет. Пион должен получать в день не менее 6 часов прямых лучей солнца.

Выберите самую открытую часть сада, где всегда много света, там обустройте грядку для цветов.

Если пионы посажены плотно друг к другу, разрастаясь, они начнут притеснять один одного. Начнется борьба за питание, воду, свет.

Воздух в густых посадках плохо циркулирует, повышается риск заболеваний.

Если дренаж в грядке плохой или вы очень увлекаетесь поливами, образуется застой воды. Это чревато загниванием корней и появлением грибковых болезней.

Пионы дают очень крупные, массивные соцветия. Не всегда стебли способны справиться с такой тяжестью самостоятельно. Им нужны опоры.

Особенно повышается угроза повреждения растений при сильных ветрах.

Если вы не мульчируете цветы на зиму, их корни могут пострадать, весной такое растение будет слабым, болезненным или вовсе погибнет.

Каждые 5-7 лет пионы надо делить, пересаживать. Это способствует оздоровлению и омоложению кустов. Если этим пренебречь, растение вянет и чахнет.

Подкормки важны для пионов, но давать слишком много удобрений нельзя. Особенно, если в них преобладает азот.

В этом случае растение даст густую листву, но цветков будет мало, они вырастут мелкими и чахлыми.