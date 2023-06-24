Бывалый садовод перечислил меры ухода за виноградом в июле, чтобы ягоды росли крупные и сладкие

Рассказываем, что нужно делать с виноградником в июле, чтобы урожай радовал.

Обрезка

Рост виноградных лоз идет весь сезон, если процесс не контролировать, виноградник будет выглядеть запущенным, да и урожая хорошего не будет. Обрезать растение надо весной и осенью.

Лоза с большим числом пасынков будет плохо расти. Пасынки, растущие из лиственных пазух, должны удаляться своевременно, что важно для хорошего урожая в будущем.

Обрезка проводится секатором или острым ножом на уровне выше второго листка. Если не проводить обрезку и допустить загущение побегов и листьев, растение может заболеть.

Обрезка включает прореживание, параллельно не забываем подвязывать лозы. В течение месяца необходимо убрать листья, затеняющие ягоды.

Удалить также надо грозди с ягодами, которые больны или слабо развиты. Прореживание ягод позволяет предотвратить надламывание побега от тяжести.

Поливочные процедуры

В жару надо выливать под куст не менее двух ведер воды. Если на сухую почву внезапно обрушится ливень в жаркую погоду, на ягодах могут появиться трещины.

Поэтому за состоянием почвы следим постоянно, регулярно увлажняя ее. Чтобы влага дольше держалась в земле, посадки надо замульчировать.

Профилактика

Это очень важный этап ухода. Болезни и нападки вредителей лучше предупредить, не дожидаясь, когда они нанесут удар растениям.

Опасность, прежде всего, представляют ложная и настоящая мучнистая роса, серая гниль.

Если ягодки уже достигли размера в полсантиметра, можно опрыскать их Топазом, Скором, Оксихомом. Потом ждем 30 дней, чтобы ягоды стали пригоны в пищу.