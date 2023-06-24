Огородный эксперт назвал растения для посадки в июле, чтобы к осени снова был урожай

Рассказываем, что вы можете высадить в июле, чтобы собрать урожай к осени.

Если высевать в июле брюкву, свеклу, редьку, морковь, репу, пастернак, корневую петрушку, в августе можно все то уже поспеет и будет готово к сбору.

В середине лета можно посадить бораго, лучше в тени, на солнце зелень начнет выбрасывать цветоносы и загрубеет.

Укроп высеваем каждые две недели при желании. Ароматная свежая зелень к столу не переведется у вас до самой осени.

Чтобы укропные семена быстрее всходили, перед посадкой заливаем их горячей водой ненадолго. Почву удобряем перегноем и нитрофоской.

Ведро перегноя и большая ложка нитрофоски идут на квадратный метр. Можно взять также любое комплексное минеральное удобрение.

Кресс-салат созревает за 14 дней. Листовой салат ждем месяц, прореживаем всходы, чтобы листья не вытягивались. Обязательно вовремя увлажняем.

Шпинат вырастает за неделю, но не забудьте, как с укропом, замочить семена перед высадкой.

Руккола вообще поспевает за 5-й или 6-й день. Грядка должна быть хорошо удобрена. Самые любиме сорта дачников - Пасьянс и Рококо.

В июле можно посадить лук-порей или петрушку, чтобы всю осень добавлять их в различные блюда.

Редис высевайте каждые 14 дней, хоть все лето напролет. Но позаботьтесь о питании: редису нужен азот.

Дайкон, посеянный в июле, соберем в октябре. Он будет лежать у вас до весны.

Овощи, которые мы сеем в середине лета, реже страдают репной или капустной совкой, крестоцветными блошками.

В июле хорошо примутся фасоль, горох, бобы. Урожай поспеет очень быстро.

В низких местах высаживаем лук слизун, батун, шнитт, щавель, ревень.

Удачное место для посадок там, где раньше росли ранние огурцы, горох, летняя редька, картошка, укроп. Многолетники нужно мульчировать осенью торфом или компостом, слой делаем до 7 см.

Выбирайте сорта из категории гибридов, они быстрее созревают.

Соблюдайте севооборот, сажайте рядом совместимые растения.

С грядок убираем весь растительный мусор и сорную траву, рыхлим, поливаем, вносим удобрение (мочевина, сульфат калия, суперфосфат).

Только потом сажаем растения, чтобы собрать скорый урожай.

Летом очень нужна влага в большом количестве всем растениям. Перед посадкой замачиваем семена и проращиваем. Борозды обильно проливаем водой.

Для летних посадок скороспелых огородных культур не занимайте большие участки. Хватит скромной грядки, на которой будут расти сразу несколько растительных культур.