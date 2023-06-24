В 60-е на волне оттепели Чуковский решил познакомить советских детей с Библией как с культурным наследием

Регулярно попадая под жесткую критику, Чуковский тем не менее имел большое влияние в писательской среде и часто использовал его, что помочь оказавшимся в беде коллегам.

Так он выступил в защиту Зощенко, когда того исключили отовсюду в 1946 году, поддерживал связь с Солженицыным и Бродским.

Николай Корнейчуков родился в 1882 году у незамужней женщины, работавшей прислугой в доме в богатом доме Левенсонов. Отцом мальчика был Эммануил Соломонович, 30-летний сын главы семейства.

От него же у Екатерины подрастала дочь Маруся, однако об официальном браке не могло быть и речи из-за разного статуса и религии.

Когда Эммануил нашел жену-еврейку из своего круга, Екатерине пришлось уехать в Одессу. С собой она увезла детей и фотографию возлюбленного.

Она простила его, но ее сын до конца жизни считал отца виноватым в стыде и лишениях, которые сопровождали будущего писателя все детство и юность.

Будучи наполовину евреем, Чуковский связал свою жизнь с Марией Арон-Беровной Гольдфельд. Они поженились совсем молодыми (ему исполнилось 21, ей - 23) и прожили вместе долгих 52 года.

Чуковский четырежды становился отцом. Через год после свадьбы родился Николай, спустя 3 года - Лидия, в 1910 - Борис, а в 1920 появилась Мария - Мурочка, горячо обожаемая на правах самой младшей.

Писателю было суждено три раза хоронить детей.

Старший сын умер в 1965 году - внезапно, во сне. Борис погиб в 1941 в боях под Москвой. А вот Мурочке судьба отвела всего 11 лет, 2 из которых были наполнены болью и страданиями после того, как врачи диагностировали ей туберкулез.