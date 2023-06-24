Как только розы отцветут: чем в этот период подкормить цветочный кустарник

Если роза отцвела, это не повод прекратить уход за растением. Ее надо подкормить, чтобы цветок оставался сильным и здоровым, и радовал яркими пышными цветами и в будущие сезоны.

Чем необходимо удобрить розу на таком этапе? Как советует автор канала "Дача и огород", прежде всего цветок в это время нуждается в зольной подкормке.

Для ее приготовления надо 2 ст.золы залить 1 л кипятка, укутать емкость и оставить на ночь. Утром процедить, долить до 10 л холодной воды и хорошо опрыскать растение.

Если в саду растет такой сорт роз, который цветет все лето либо несколько раз за сезон, ему нужна органическая корневая подкормка.

Чтобы приготовить это средство, надо наполовину наполнить ведро любой травой, добавить туда литр куриного помета и долить водой до верха. Оставить на солнце на 10 дней, затем развести с водой в соотношении 1:10.

Полить кусты под корень из расчета 4-5 л на каждый. Через неделю подкормку внести снова. В качестве альтернативы можно использовать раствор нитроаммофоски (1 ст.л. на 10 л воды).