Камфорный спирт против клеща и медведки: средство гарантирует стопроцентный результат

В поисках эффективных средств борьбы с огородными вредителями дачники пробуют самые разные, и не всегда дешевые и безвредные препараты. Но всегда хочется выбрать нечто менее токсичное и более действенное.

В частности, в сражении с мушками, паутинным клещом и медведкой эффективны камфорный спирт и камфорное масло. Дело в том, что у этих препаратов довольно специфический, навязчивый запах, его не любят многие насекомые-вредители.

В открытом грунте им можно смело обрабатывать грядки с луком, морковью, редисом. Для опрыскивания надо приготовить такой раствор: 100 гр.натертого хозяйственного либо зеленого мыла развести в 2 л воды, затем тонкой струйкой ввести 2-3 бутылочки по 40 мл 10%-ного раствора камфорного спирта.

Потом в этот маточный раствор следует добавить 8 л воды, и использовать по назначению: хорошо смочить поверхность грунта и растения. Спустя 2 недели опрыскивание можно повторить. Если обработка проходит в момент, когда уже выросли овощи, плоды можно снимать, промывать и употреблять.

Что касается луковой мухи, то к обработке огорода надо приступать, когда она начинает свой лет. Средство эффективно и против других вредителей, к тому же совершенно безопасно.