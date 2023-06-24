Не выбрасывайте скорлупу орехов: на огороде с ее помощью можно мульчировать посадки и повысить плодородие почвы

Обычно скорлупу орехов применяют в качестве мульчи и дренажа. Однако на самом деле спектр применения такого материала и его ценность намного выше. Более того - скорлупа лесного, кедрового, грецкого ореха эффективна также в деле обогащения обедненных почв.

В первую очередь это - источник медленного калия. И, если ее подмешивать в мелком виде в грунт для рассады, растения уже не будут никогда страдать от недостатка такого элемента.

Использование скорлупы также позволяет избавить рассаду от фосфорного голодания. Хотя там фосфора и немного, но для того, чтобы растения не испытывали в нем дефицита, - вполне достаточно. Для обогащения грунта надо приготовить состав, где пятую часть общей смеси составляет ореховая скорлупа.

Скорлупа также будет впитывать в себя избыток влаги, и медленно отдавать ее в почву. Это позволяет сократить количество поливов.

И это еще не все: скорлупа разных орехов содержит особые галловые соединения. Их самое главное свойство – защита корней от фузариума. Этот гриб довольно опасен, он заражает растения уже на стадии рассады, и вредит во время плодоношения.

Плюс и в том, что на скорлупе орехов часто поселяется триходерма. Если в растворе препарата с триходермой замочить скорлупки, а потом вмешать их в грунт, ее ценность повысится во много раз.

Такая органика достается совершенно бесплатно: она нетоксична, безопасна, повышает плодородие грунта и является отличной альтернативой химическим препаратам.