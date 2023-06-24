Дачный эксперт раскрыл дедовский способ получения крупных чесночных и луковых головок

Ситуация, когда лук и чеснок вырастают мелкими и невзрачными, не такая уж и редкая. После многих вложенных трудов очень не хочется получать такой результат.

Рассказываем, как вместо мелкого и хилого выращивать крупный крепкий урожай.

Один из неблагоприятных факторов - плотная, не рыхлая почва. Если корням не хватает кислорода, они не получатся крупными и сочными.

Помогает улучшить ситуацию качественное рыхление. Но можно прибегнуть к одному старинному способу, которым пользовалось старшее поколение дачников. Он очень простой.

Понадобится деревянная палка, толщиной меньше черенка лопаты. Кончик должен быть острым.

При появлении первых ростков на грядке нужно пробить ямку в земле на глубину до 10 см примерно в 10-15 см от растений.

Это будет лунка, через которую кислород начнет поступать вглубь почвы, а оттуда к корням.

Результатом такого простого действия станет отменный урожай крепких крупных головок лука и чеснока.