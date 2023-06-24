Знающий огородник объяснил, зачем он добавляет уксус при внесении подкормки из золы

Оказывается, растительная зола, смешанная с уксусом, превращается в удобрение, более доступное для поглощения растениями.

Полезные элементы в составе золы быстрее и лучше впитываются овощами и другими культурами, если вместе с золой давать им уксус.

Древесная зола содержит почти 30 веществ, имеющих ценность для почвы и растений.

На один квадрат земли надо добавлять до двух больших ложек золы, этого должно хватать на целый год.

Более доступная питательная форма для растений - раствор или настой. Готовить его надо так: на 10 литров воды добавляем 1 стакан сухого порошка древесной золы.

В этот состав нужно также влить три четверти стакана уксуса 3%.

Уксус помогает высвобождать из золы полезные вещества, которые в такой форме легче поглощаются растениями.

Кроме того, такая подкормка с уксусом улучшает состояние и плодородие почвы. Концентрат размешиваем в трех ведрах чистой воды. Этим раствором поливайте растения под корень.