Два урожая картофеля: чтобы его получить, в июне можно посадить клубни во второй раз

Если высвободились площади после выращивания ранних овощей, самое время использовать их для того, чтобы увеличить урожай второго хлеба.

В принципе, можно для этого использовать и любые подручные емкости - мешки, ведра, ящики. Плюс переносных грядок еще и в том, что им всегда можно подобрать выигрышное место, переставляя из одной части участка на другой.

Для летней посевной клубней оптимально использовать картофель весом 50-80 гр. Что касается сортов, то лучше взять за основу среднеранние и сренедспелые сорта.

Перед посадкой клубни нужно в течение 2-3 недель прорастить на рассеянном свету - пока на них не появятся ростки. В качестве грунта лучше использовать тепличный грунт или - почву легкого механического состава.

Сразу после посадки поливать клубни не следует - это надо сделать, когда появятся ростки.

Если для картофельной плантации второго урожая используется участок, где до этого росла ранняя картошка, то в почву надо внести компост или хорошо перепревший навоз (из расчета 200-300 кг на сотку).

Грунтом особо клубни присыпать не надо: заморозков уже не будет, потому в этом необходимости нет. Ухаживать, как и при традиционных технологиях. Осенью с каждой сотки таких посадок можно получить около 400 кг картофеля.