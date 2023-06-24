Новоселье для пионов: в какие сроки лучше размножать цветы

Как грамотно провести процесс размножения пионов, чтобы они радовали еще долгие годы? Перед процедурой надо обрезать стебли на высоте 15-ти см от поверхности грунта. Куст надо выкопать с осторожностью - чтобы не обломать хрупкие почки.

Выкопанному кусту надо дать часа четыре на отдых в тени: корневища и корни после этого станут гибче, не будут крошиться при делении.

Оптимально, если на деленке - 4-5 глазка и столько же корней (их надо укоротить до 10 см). При делении срез надо сделать поперечный, тогда рана будет минимальна.

Посадочные лунки следует подготовить заранее - примерно за пару недель. Если нет такой возможности, надо утрамбовать почву в свежевспаханной яме, залить туда литров двадцать воды. А когда она полностью впитается, надо всыпать в лунку плодородный грунт.

При посадке деленку надо разместить так, чтобы верхняя почва была на 3-4 см ниже поверхности почвы (для тяжелых почв). После посадки полить из расчета 5 л на каждое растение.