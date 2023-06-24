Дачный эксперт рассказал о простом действии в июле, которое повысит урожайность картошки

Если правильно распределить энергию растения, она пойдет на образование плодов. Тогда клубни будут расти крупными, крепкими, здоровыми, вкусными.

Чтобы этого добиться, нужно сделать одно простое действие в июле или августе. Уберите с картошки цветки, тогда вы значительно сэкономите ресурсы растения.

Они будут перенаправлены на развитие подземной части растения - на корнеплоды.

Соцветия надо обрывать аккуратно, не повреждая стебли и листья растения.

По мнению специалистов, почти 50% питательных элементов идет на отращивание клубней, остальные вещества уходят на формирование зеленой массы и цветков.

Если удалить цветы, сил на создание плодов будет больше.

Убирать надо распустившиеся цветки, в активной фазе цветения, то есть мы удалим соцветия, которые уже опылились.

Если сделать это раньше, до момента опыления, то растение воспримет это как сигнал о том, что надо опять отращивать цветы.

Это важно запомнить: убираем цветки только полностью распустившиеся и опыленные.