Дачный эксперт рассказал о простом действии в июле, которое повысит урожайность картошки

18:52 2023-06-24

Когда картофель находится в стадии роста, ему приходится тратить силы на формирование клубней и цветов. Чем больше будет будет цветов, тем меньше питательных веществ достанется клубням и тем хуже они будут расти.

Если правильно распределить энергию растения, она пойдет на образование плодов. Тогда клубни будут расти крупными, крепкими, здоровыми, вкусными.

Чтобы этого добиться, нужно сделать одно простое действие в июле или августе. Уберите с картошки цветки, тогда вы значительно сэкономите ресурсы растения.

Они будут перенаправлены на развитие подземной части растения - на корнеплоды.

Соцветия надо обрывать аккуратно, не повреждая стебли и листья растения.

По мнению специалистов, почти 50% питательных элементов идет на отращивание клубней, остальные вещества уходят на формирование зеленой массы и цветков.

Если удалить цветы, сил на создание плодов будет больше.

Убирать надо распустившиеся цветки, в активной фазе цветения, то есть мы удалим соцветия, которые уже опылились.

Если сделать это раньше, до момента опыления, то растение воспримет это как сигнал о том, что надо опять отращивать цветы.

Это важно запомнить: убираем цветки только полностью распустившиеся и опыленные.

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