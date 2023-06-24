Дачный эксперт рассказал, что вылить под лук в июле, чтобы головки росли крупнее

В середине лета лук нужно покормить фосфором и калием. Можно для этих целей использовать древесную золу и доломитовую муку.

Рецепт приготовления подкормки: стакан золы, столько же муки, большая ложка монофосфата калия.

Все размешиваем в 10 л воды, делаем поливы между рядами. В результате почва получит кальций, магний, фосфор плюс микроэлементы.

Когда остается 10 дней до сбора урожая, проводим вторую подкормку - вносим гумат калия. На 10 л воды берем большую ложку гранул.

Эти подкормки позволят вырастить к августу большие, крепкие луковицы.

А теперь рассказываем, чем не нужно кормить лук, чтобы вконец не испортить урожай.

Не все удобрения подходят луку, от неудачной подкормки он делается рыхлым, мелким, плохо поддается хранению.

Другой результат плохой подкормки - пересыхание луковиц, они могут покрываться чешуйками.

Нельзя давать в июле много азотных удобрений. Можно вносить комплекс - калий, азот, фосфор. В этом случае азот должен занимать минимальную часть.

Органику во время вегетации давать нельзя. Под запретом нашатырный спирт, так как это тоже форма азота.

Не нужно давать луку в середине лета дрожжи, крапивное удобрение. Не вносите фосфор с излишком, потому что головки тогда будут безвкусными.