Перцы будет некуда девать: какие шаги обеспечат фантастический урожай

Чтобы получить отличный урожай перца, на каждом этапе нужно сделать определенные шаги.

В частности, на этапе цветения подкормить культуру органикой. Для этого 1 кг навоза (или полкило птичьего помета), 2 ст.л. суперфосфата (либо сернокислого калия) развести в ведре воды, перемешать, дать настояться в теплом месте 5 дней. Перед внесением необходимо разбавить состав водой в соотношении 1:10.

Через пару недель после этого перцу надо дать минеральную подкормку. Для этого 20-25 г кальциевой селитры развести в 10 л воды, перемешать и опрыскать по листьям. К слову, это также отличная профилактика вершковой гнили.

Чтобы привлечь во время опыления пчел, нужно 100 г сахара, 2 г борной кислоты развести в 1 л воды, размешать и обрызгать перцы по листьям.

В период плодоношения, чтобы ускорить созревание плодов, увеличить их размер и улучшить вкус следует присыпать грунт древесной золой (из расчета 300 г на 1 кв. м). Через 10 дней повторить.

Можно также в данный период провести подкормку культуры органическим удобрением.