Нутрициолог Серафимович рассказала, какой орех наиболее полезен для мозга

Врач-нутрициолог Анна Серафимович рассказала, что определенный вид орехов способен оказать на здоровье человека благотворное влияние, сообщает журнал Слово и Дело.

Это - кешью, содержащие много ненасыщенных жиров, которые способствуют снижению в крови уровня холестерина.

Эти орехи - большой источник меди, которая отлично отражается на работе мозга, в том числе - при деменции.

По словам специалиста, если регулярно употреблять кешью это будет способствовать развитию когнитивных функций.

Такие орехи также содержат много витаминов группы В и Е. А также минералы: фосфор, калий, железо, магний и калий, которые нормализуют деятельность кровеносной и нервной систем. Оптимально в сутки употреблять 10 орешков в день.