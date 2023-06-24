Бывалый огородник рассказал о подкормке моркови в июле, чтобы нарастить корнеплод

В июле морковь образует ботву и листья, питание должно быть на высоте. Закладываются основы будущего урожая.
Чтобы все прошло успешно и сезон завершился сбором отменных корнеплодов, удобряем морковь таким составом.
Обязательные компоненты - фосфор и калий, азот добавляем в минимальном количестве. Можно и вовсе обойтись без него.
После такой подкормки морковь вырастет сочной, сладкой, крупной.
Если дадите удобрения больше, чем надо, плоды будут перерастать, хорошего в этом мало. Поэтому стараемся соблюдать меру.
Можно взять калийную селитру или суперфосфат.
Растительная зола - универсальный способ подкормки, подходит самым разным растениям.
По мнению некоторых дачников, можно добавить для роста крупных плодов соль, но она опасна для структуры почвы.
Соблюдаем осторожность в дозировке, не увлекаемся этой подкормкой. На ведро воды большая ложка соли.
Добавить моркови сочности и сладости может внесение борной кислоты.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__