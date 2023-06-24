Бывалый огородник рассказал о подкормке моркови в июле, чтобы нарастить корнеплод

В июле морковь образует ботву и листья, питание должно быть на высоте. Закладываются основы будущего урожая.

Чтобы все прошло успешно и сезон завершился сбором отменных корнеплодов, удобряем морковь таким составом.

Обязательные компоненты - фосфор и калий, азот добавляем в минимальном количестве. Можно и вовсе обойтись без него.

После такой подкормки морковь вырастет сочной, сладкой, крупной.

Если дадите удобрения больше, чем надо, плоды будут перерастать, хорошего в этом мало. Поэтому стараемся соблюдать меру.

Можно взять калийную селитру или суперфосфат.

Растительная зола - универсальный способ подкормки, подходит самым разным растениям.

По мнению некоторых дачников, можно добавить для роста крупных плодов соль, но она опасна для структуры почвы.

Соблюдаем осторожность в дозировке, не увлекаемся этой подкормкой. На ведро воды большая ложка соли.

Добавить моркови сочности и сладости может внесение борной кислоты.