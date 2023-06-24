Последняя подкормка чеснока в июле: как увеличить урожай одним средством

После этого уже не придется удобрять грядки с озимым или яровым чесноком, поэтому важно не упустить подходящий момент.

Для подкормки растения необходимо натереть брусок хозяйственного мыла на терке и растворить его в ведре воды.

Затем в раствор следует добавить 50 г нашатырного спирта. Полученный состав переливают в пульверизатор и распыляют на растения.

Дополнительно модно полить грядки раствором из 2 кг древесной золы на ведро воды, чтобы головки чеснока выросли крупными.