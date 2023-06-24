В Японии зафиксировали первую смерть человека от вируса Оз, который переносят клещи

70-летняя женщина умерла еще год назад. Считалось, что причиной смерти послужил ишемический инсульт.

Однако впоследствии выяснилось, что женщина была заражена вирусом Оз. У нее оказался очень низкий уровень тромбоцитов в крови, нарушилась работа печени и развилась острая воспалительная реакция.

Врачам удалось обнаружить на теле пациентки место присасывания клеща. Именно эти насекомые переносят вирус Оз.

Отмечается, что вирус не всегда вызывает смерть. Несколько японцев были заражены им и успешно вылечились.