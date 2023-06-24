Чем нельзя удобрять чеснок: полный список для дачников

Однако для этого подходят не все удобрения. Особенно опасными могут оказаться натуральные подкормки, к которым не прилагается инструкция.

Одно из таких удобрений – древесная зола. Если внести ее перед посадкой чеснока, неурожай гарантирован.

Золу можно использовать только по определенной технологии: смешать ее с почвой в соотношении 1:1, накрыть столовой ложкой песка, а сверху поместить зубчики чеснока.

Плохой урожай будет и после подкормки чеснока крапивой. В этом случае растение будет активно выпускать стрелки и формировать цветоносы, вместо того, чтобы тратить резервы на рост головок.

Не следует также подкармливать чеснок птичьим пометом и навозом на последних стадиях его созревания.