Настой хвоща спасет помидоры в жару, если начали скручиваться листья

Создания укрытия, поливов и проветривания недостаточно для защиты растений от зноя и спасения урожая.

Необходимо опрыскивать томаты настоем, приготовленных из хвоща и воды, который следует прокипятить 15 минут и настоять сутки.

Затем концентрат разбавляют водой в соотношении 1:5 и опрыскивают растения по всей длине раз в три дня.

Хвощ содержит особые соединения кремния, которые легко усваиваются томатами и защищают их от перегрева.