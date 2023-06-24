Настой хвоща спасет помидоры в жару, если начали скручиваться листья

23:34 2023-06-24

В жаркую погоду на кустах томатов начинают скручиваться листья. Если не принять меры вовремя, следующим этапом будет развитие вершинной гнили.

Создания укрытия, поливов и проветривания недостаточно для защиты растений от зноя и спасения урожая.

Необходимо опрыскивать томаты настоем, приготовленных из хвоща и воды, который следует прокипятить 15 минут и настоять сутки.

Затем концентрат разбавляют водой в соотношении 1:5 и опрыскивают растения по всей длине раз в три дня.

Хвощ содержит особые соединения кремния, которые легко усваиваются томатами и защищают их от перегрева.

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