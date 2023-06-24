Что нужно добавить в удобрение из золы, чтобы оно стало в разы эффективнее

Но добавление всего одного компонента к удобрению из золы позволяет повысить его эффективность в несколько раз.

Для этого золу нужно погасить кислотой. При этом питательные вещества перейдут в ту форму, в которой ее проще всего усваивать растениям.

Золу, погашенную кислотой, можно использовать для удобрения растений в кислом грунте, поскольку щелочная реакция нейтрализуется.

Для приготовления такого удобрения нужно смешать древесную золу со столовым уксусом в равных пропорциях. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту или отвар алычи.