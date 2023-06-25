Дачники рассказали, как избавиться от серой гнили на огурцах всего одной обработкой

Заболевание широко распространено, встречается часто и может быстро погубить весь урожай, поэтому с ним нужно бороться.

Избавиться от серой гнили на огурцах помогают препараты на основе сенной палочки. Они уничтожают микроорганизмы, вызывающие заболевание.

Таких средств достаточно много, но наиболее эффективными считаются «Бактофит», «Гамаир», «Алирин» и «Антилус».

Обработка такими средствами проводится раз в 7-10 дней при появлении первых признаков заболевания.