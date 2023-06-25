Как опрыскивать огурцы молочной сывороткой, чтобы вырастить небывалый урожай

Обработка сывороткой укрепляет растения, стимулирует формирование завязей, ускоряет рост плодов.

Обрабатывать растения этим продуктом можно разными способами. Для опрыскивания нужно смешать 1 л сыворотки с 10 л воды и добавить 10 капель йода.

Для полива огурцов необходимо развести в 10 л воды 500 мл сыворотки и вносить раствор регулярно.

Самое главное – использовать подкормку на основе молочной сыворотки только в сухую погоду.