Как опрыскивать огурцы молочной сывороткой, чтобы вырастить небывалый урожай

Обработка сывороткой укрепляет растения, стимулирует формирование завязей, ускоряет рост плодов.
Обрабатывать растения этим продуктом можно разными способами. Для опрыскивания нужно смешать 1 л сыворотки с 10 л воды и добавить 10 капель йода.
Для полива огурцов необходимо развести в 10 л воды 500 мл сыворотки и вносить раствор регулярно.
Самое главное – использовать подкормку на основе молочной сыворотки только в сухую погоду.
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