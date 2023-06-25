Дачники назвали сорняки, с которыми не стоит бороться на своем участке

Стоит оставить на участке несколько кустов крапивы, ведь из нее можно делать азотное удобрение, добавлять ее в компост, использовать в качестве мульчи.

Мокрица способна сохранять влагу, необходимую растениям, в засушливую погоду, и при этом не затенять их.

Хрен добавляют в натуральные огородные подкормки, используют для борьбы с болезнями огородных культур.

Полынь отлично справляется с вредителями на смородине, капусте и других растениях. Из нее можно готовить отвары или просто раскладывать веточки на грядках.