Дачники назвали сорняки, с которыми не стоит бороться на своем участке

00:29 2023-06-25

Не все сорняки на участке нужно тщательно уничтожать. Некоторые из них могут принести пользу огороду.

Стоит оставить на участке несколько кустов крапивы, ведь из нее можно делать азотное удобрение, добавлять ее в компост, использовать в качестве мульчи.

Мокрица способна сохранять влагу, необходимую растениям, в засушливую погоду, и при этом не затенять их.

Хрен добавляют в натуральные огородные подкормки, используют для борьбы с болезнями огородных культур.

Полынь отлично справляется с вредителями на смородине, капусте и других растениях. Из нее можно готовить отвары или просто раскладывать веточки на грядках.

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